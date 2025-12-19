Kocaelispor-Antalyaspor İzmit’te Kardeşlik Mesajı: “Bizdensin Kardeşim”

Konuk taraftar şehrin dört bir yanında misafir edildi

Kocaelispor’un Antalyaspor’u ağırlayacağı maç öncesi İzmit’e gelen konuk takım taraftarı, kent halkı ve kulüp tarafından çeşitli noktalarda misafir edildi. Şehirde örnek görüntüler oluştu; Kocaelisporlu taraftarlar ve esnaf, Antalyalı konuklara içten bir ev sahipliği yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kocaelispor bu akşam saat 20.00’de Antalyaspor’u ağırlayacak. Kocaelispor Kulübü, “Sözde değil, özde kardeşlik” sloganıyla hazırladığı animasyon kliple konuk takıma ve taraftarına “Evinize hoş geldiniz” dedi.

Kentin birçok yerinde misafir edilen Antalyaspor taraftarlarına esnaf ve Kocaelisporlu taraftarlar tarafından hiçbir yerde hesap ödetilmedi. Geçmişte yapılan iyilikleri unutmayanlar, konuklara hep birlikte “Bizdensin kardeşim” diyerek sıcak bir karşılama sundu.

Taraftarlar daha sonra hep birlikte Kocaeli Stadyumu’na gelerek takımlarını marşlar ve tezahüratlarla karşıladı. Tribünlere yerleşen taraftarlar, takımlar ısınmaya çıktıktan sonra futbolcuları birlikte tribünlere davet edip alkışladı.

