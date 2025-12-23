DOLAR
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026 çeyrek final eşleşmeleri ve programı açıklandı; Dörtlü Final 9-11 Ocak tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:35
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nın kura çekimi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticileri, takımların temsilcileri ve basın mensupları törende yer aldı.

Ali Türkmen konuştu:

"Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nda mücadele edecek takımlara başarılar diliyorum. Bu yıl 9-11 Ocak tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunun, hem sporcularımız hem de basketbolseverler için unutulmaz bir atmosfer sunacağına inanıyoruz. Denizli Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’a ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu’na verdikleri destek ve katkılar için Türkiye Basketbol Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Kadın basketboluna verdikleri kıymetli destekle bu organizasyona adını veren Halkbank’a da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Kadın sporunun gelişimine yapılan her katkının çok değerli olduğuna inanıyorum" dedi.

Esra Erden Atacan ise şunları söyledi:

"Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Finali bu yıl Denizli’de 9-11 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Denizli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası 2026’da mücadele edecek takımlarımızı tebrik eder, başarılar dilerim"

Program:

Çeyrek Final Programı

6 Ocak 2026 Salı

17.30 Botaş - ÇBK Mersin

20.00 Fenerbahçe - Nesibe Aydın

7 Ocak 2026 Çarşamba

17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol - Emlak Konut

20.00 Beşiktaş - Galatasaray

Çeyrek final maçları 6-7 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak; dörtlü final 9-11 Ocak 2026 tarihlerinde Denizli’de gerçekleşecek ve şampiyon 11 Ocak 2026 Pazar günü belli olacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

