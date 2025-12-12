Aydın Lisesi'nden 5 Gümüş Madalya: Öztürk 4 Dalda İl İkincisi

Okul Sporları Müsabakalarında Başarı

Aydın Lisesi öğrencileri, Aydın’da düzenlenen okul sporları müsabakalarında yüzme ve judo branşlarında toplam beş gümüş madalya kazanarak okulu gururlandırdı.

Kızlar yüzme kategorisinde yarışan 10. sınıf öğrencisi Asu Beril Öztürk, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama ile 200 metre karışık yarışlarında il ikincisi olarak dört ayrı kategoride gümüş madalya elde etti.

Erkekler yüzme kategorisinde ise 12. sınıf öğrencisi Ali Kağan Tuna, 50 metre kurbağalama yarışında il ikinciliği elde ederek madalya kazanan bir diğer sporcu oldu.

Judo branşında mücadele eden 9. sınıf öğrencisi Gülizar Melis Erten de genç kızlar kategorisinde il ikincisi olarak okula bir gümüş madalya daha kazandırdı.

Aydın Lisesi yönetimi, azimle yarışarak okulu en iyi şekilde temsil eden tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

