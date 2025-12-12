DOLAR
Sinop'ta Lisanslı Sporcu Sayısı %52 Arttı: 6 bin 152'ye Ulaştı

Sinop’ta lisanslı sporcu sayısı yüzde 52,28 artışla 6 bin 152’ye yükseldi; il artışta 7’nci, katılım oranında 32’nci sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:36
2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları değerlendirme toplantısı sonuçları

Sinop’ta 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul sporları değerlendirme ve istişare toplantısı, Vali Dr. Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonu’nda yapıldı.

Vali Özarslan, toplantıda 2023-2024 dönemine kıyasla lisanslı sporcu sayısının yüzde 52,28 artışla 6 bin 152’ye yükseldiğini açıkladı. Bu artışla Sinop, 81 il arasında 7’nci sıraya çıktı.

Toplantıda; okullardaki toplam lisanslı sporcu sayıları, branş bazında dağılımlar, okul sporlarına katılan okul sayıları, fiziki spor altyapısı eksikleri, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca başarıyı artırmaya yönelik kriterler ve okul sporlarına katılım oranını yükseltmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Özarslan, 2024-2025 döneminde okul sporlarına katılan toplam lisanslı öğrenci oranının yüzde 20,21 olduğunu ve bununla Sinop’un 81 il arasında 32’nci sırada bulunduğunu belirtti.

Özarslan, çocukların spora erişiminin arttığını vurgulayarak, "Kaymakamlarımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte evlatlarımızı spora yönlendirmeye; onları hem fiziksel hem de sosyal olarak desteklemeye devam edeceğiz. Okullarımızdaki 111 beden eğitimi öğretmenimize ve Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzdeki 43 antrenörümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

