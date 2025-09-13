Ayhancan Güven DTM Avusturya'da 17. sırada
Manthey EMA pilotu Spielberg'de puanla buluşamadı
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM)'nın Avusturya'da düzenlenen yedinci ayağında mücadeleyi 17. sırada tamamladı.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde çıktığı yarışta, Sachsenring'deki 6. ayağın son yarışını kazandığı için aracına eklenen 20 kilo ağırlıkla piste çıktı.
Yarış boyunca istediği sonucu alamayan Güven, puan alamayarak mücadeleyi noktaladı.
Organizasyonda yarın TSİ 10.15'te sıralama turları, TSİ 14.30'da ise ikinci yarış gerçekleştirilecek.