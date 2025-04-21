Aynur Bozdemir, Bilek Güreşinde 16. Türkiye Birinciliğini Kazandı

Aynur Bozdemir, Bilek Güreşinde Uluslararası Şampiyonluk Peşinde

Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'nde 16. kez birincilik kürsüsüne çıkan bedensel engelli sporcu Aynur Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanma hayalleri kuruyor.

Gaziantep'te yaşayan ve bilek güreşi sporcusu eşi Ahmet Bozdemir ile yaklaşık 25 yıldır organizasyonlara katılan 42 yaşındaki Bozdemir, spor kariyerinde 15 Türkiye Şampiyonası'nda birincilik, 1 dünya şampiyonasında ise beşincilik elde etti. Son olarak Kayseri'deki şampiyonada gösterdiği performans ile milli takıma seçildi.

Şampiyonaya Hazırlanıyor

Bilek güreşi antrenörü ve Gaziantep il hakemi olarak görev yapan iki çocuk annesi Bozdemir, 30 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 10 Eylül'de Bulgaristan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na hazırlıklara başladı.

“Hedefim, Milli Takımı Temsil Etmek”

Aynur Bozdemir, AA muhabirine şampiyonada yaşadığı başarıyı anlatarak destek veren herkese teşekkür etti. Rakiplerini yenerek milli takıma seçilmenin gururunu yaşadığını belirten Bozdemir, "Bu spora eşim sayesinde başladım. Türkiye'de ve dünyada derecelerimiz var. Hedefim milli takımı en güzel şekilde temsil etmek," dedi.

Eşi Ahmet Bozdemir’in Destekleyici Sözleri

Eşi Ahmet Bozdemir ise 8 yaşında başladığı bilek güreşi sporunda 15 madalya kazandığını ve 50 kez Türkiye şampiyonu olduğunu ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde antrenörlük yaptığını ve yeni sporcular yetiştirdiğini paylaşan Ahmet Bozdemir, "Bu sporu eşimle beraber yapıyorum. Engelli insanların evlerinden çıkıp başarı elde etmesi gerekiyor," dedi.

Kadınlara Özel Mesaj

İlgili tüm kadınlara seslenen Ahmet Bozdemir, "Kadınlar bu işi daha iyi yapabilir. Erkekler güç kullanarak daha fazla sakatlanma riski ile karşı karşıya kalıyor. Kadınların bu sporda daha başarılı olacağına inanıyorum," şeklinde konuştu.

Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'nde 16'ncı kez birincilik kürsüsüne çıkan bedensel engelli Aynur Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyor. Bozdemir, AA muhabirine açıklama yaptı.

Kayseri'de katıldığı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri'nde 16'ncı kez birincilik kürsüsüne çıkan bedensel engelli Aynur Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyor. Bozdemir, AA muhabirine açıklama yaptı.