Muğlaspor-Karaman FK: Liderlik İçin Kritik Randevu

Maç Bilgileri

Tarih: 16 Aralık 2025 Salı

Saat: 14.00

Stadyum: Muğla Atatürk Stadyumu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Muğlaspor, 17. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla zirvede yer alan yeşil-beyazlı ekip, kritik karşılaşma öncesi taraftarlardan güçlü destek bekliyor.

48 Gençlik Muğla Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada elde edilen liderliğin tesadüf olmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıllar süren mücadelenin ardından yeniden yükseldiğimiz TFF 2. Lig’de Muğlaspor’umuz; sergilediği kararlı duruş, disiplinli oyun ve sarsılmaz inanç sayesinde liderlik koltuğuna oturmuştur. Bu anlamlı başarı; yönetimimizin vizyonunun, teknik ekibimizin emeğinin, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımızın özverisinin, elini taşın altına koyan sponsorlarımızın ve her şartta takımının arkasında duran büyük Muğlaspor taraftarının ortak eseridir"

Açıklamada Salı günkü karşılaşmanın sezonun en kritik virajlarından biri olduğu belirtilerek, liderliğin korunması için tribün desteğinin önemine dikkat çekildi.

48 Gençlik Taraftarlar Derneği'nin çağrısı şu ifadelerle devam etti: "Liderliğimizi korumak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek adına bu müsabakanın önemi tartışmasızdır. Bu noktada tribün desteği, sahadaki mücadelenin ayrılmaz ve belirleyici bir parçası haline gelmiştir"

Dernek, tüm Muğla halkını maçta tribünleri doldurmaya davet ederek, "Bu önemli mücadelede tribünlerin tamamen dolması, şehrimizin takımına olan inancının en güçlü göstergesi olacaktır. Muğlaspor yalnızca bir spor kulübü değil; bu kentin ortak değeri, ortak gururu ve geleceğe dair umududur. Tüm Muğla halkını, sivil toplum kuruluşlarını, gençleri, aileleri ve Muğlaspor sevdalılarını Salı günü stadımıza davet ediyoruz. Takımımızın bu zorlu süreçteki en büyük gücü, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş tribünler olacaktır" ifadesi kullanıldı.

