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Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Başarıyla Geçti

Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'ndaki zorlu parkuru tamamlayarak en genç Türk yüzücü unvanını kazandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 19:02
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Başarıyla Geçti

Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Başarıyla Geçti

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda gerçekleştirdiği zorlu su maratonunda, dünyanın en tehlikeli yüzme rotalarından biri kabul edilen Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçmeyi başardı. Bu başarı, onun Oceans 7 parkurlarında geçiş yapan en genç Türk yüzücü unvanını kazanmasını sağladı.

Parkur Detayları

Moloka'i ve O'ahu adaları arasında yer alan ve 42 kilometrelik bir uzunluğa sahip olan bu kanal, güçlü akıntıları ve dev dalgalarıyla tanınmaktadır. Açıklama yapan Türkoğlu, akıntılar sebebiyle toplamda yaklaşık 60 kilometre yüzmek zorunda kaldığını belirtti.

Aysu Türkoğlu’nun Deneyimleri

Aysu Türkoğlu, bu zorlu deneyimin kendisine birçok yeni bilgi ve beceri kazandırdığını ifade etti. Sözlerine şöyle devam etti: "Kaiwi Kanalı, güçlü okyanus akıntıları, 3 metreyi bulan dalgalar ve aniden değişen hava koşulları ile unutulmaz bir mücadele sundu. Şimdi sıradaki parkur için hazırlıklara başlayacağım. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Gelecek Hedefleri

Kaiwi Kanalı'nın ardından, Türkoğlu'nun bir sonraki hedefi Cebelitarık Boğazı ve Tsugaru Boğazı parkurlarını tamamlamak. Oceans 7 serisi kapsamında beş yılda toplam yedi açık su geçişini tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi planlayan Türkoğlu, daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı ve Catalina Kanalı başarılarıyla dikkat çekti. 2024 yılında yaptığı Catalina Kanalı geçişiyle "Triple Crown of Open Water Swimming" unvanını kazanan en genç Türk yüzücü unvanını elde etti.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu ise Aysu Türkoğlu’nun bu önemli etabında yanında olduklarını ve başarılarından duydukları gururu dile getirdi.

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda, "Oceans 7" parkurlarının 5'incisi Kaiwi...

Açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda, "Oceans 7" parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü unvanının sahibi oldu.

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