Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı Geçerek Milli Başarıya İmza Attı

Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olarak tarihi bir başarıya imza attı. Başarılı geçişinin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine dönen Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi olan Kaiwi Kanalı'nı tamamlayan genç sporcu, dönüş yolunda ailesi, sevgi dolu sevenleri ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, Kaiwi Kanalı geçişinin beklemediği kadar zor geçtiğini ifade etti. "Her kulaca değdi diyebilirim" diyen milli yüzücü, "Bu en zor parkurlardandı. Çok çetin akıntılarla mücadele ettim. Yüzüşün son iki saati akıntı, hızımı geçecek kadar güçlüydü. Ancak karaya ulaştığımda bayrağımızı açabilmek benim için büyük bir mutluluktu" şeklinde konuştu.

Aysu Türkoğlu, yarış sonrası dinlenmeyi planladığını belirtirken, aldığı tebrik mesajlarının kendisine büyük moral verdiğini vurguladı. Genç sporcu, "Sosyal medya hesabıma yarış sonrasında baktığımda sadece kendimi görüyordum. Umuyorum ki benim gibi sporcular daha fazla artsın ve ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil edelim" ifadesiyle iddialı hedeflerini dile getirdi.

Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu (sol 2), yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine döndü. Amerika Birleşik Devletlerinin Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanına geldi. Türkoğlu'nu ailesi ve sevenleri karşıladı.

Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu (sol 2), yaşamını sürdürdüğü Muğla'nın Bodrum ilçesine döndü. Amerika Birleşik Devletlerinin Hawaii eyaleti açıklarında düzenlenen Ocean's Seven parkurlarının 5'incisi Kaiwi Kanalı'nı 21 saatte geçerek bu rotayı tamamlayan en genç Türk yüzücü Türkoğlu, Milas-Bodrum Havalimanına geldi. Türkoğlu'nu ailesi ve sevenleri karşıladı.