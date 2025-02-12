AZ Alkmaar, Galatasaray Maçına Hazır: Son Antrenmanlar Gerçekleştirildi

AZ Alkmaar, Galatasaray Maçına Hazır

Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda yarın Galatasaray ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın AFAS Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele öncesinde son antrenmanını yaptı.

Teknik direktör Maarten Martens yönetimindeki antrenman, maçın oynanacağı stattaki son çalışma olarak kaydedildi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşti ve futbolcular, ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından, kondisyon ve çabukluk odaklı hareketlerin yer aldığı bir çalışma yapıldı.

Basına kapalı bölümde ise Galatasaray maçı için taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi. AZ Alkmaar ile Galatasaray, yarın Alkmaar kentindeki AFAS Stadı'nda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.