Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması: “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geliyorum”

Fenerbahçe’de 20 yıllık başkanlık görevi yaptıktan sonra, 2018’de seçimi Ali Koç’a kaybeden Aziz Yıldırım, başkanlık için yeniden aday olduğunu açıkladı. Aziz Yıldırım, “Kimseyle kava etme niyetim yok ama benimle ederlerse ben de ederim. Derimiz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak” ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, açıklamasında “6 sene önce ben giderken ‘Türk futbolu kurtuldu’ diyenler, şimdi de bugün ‘Aziz Yıldırım Türk futbolunu kurtarsın’ diyorlar” sözlerine yer verdi.

“Aslında hiç niyetim yoktu”

Fenerbahçe başkanlığına neden adaylığını koyduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, “Aslında hiç niyetim yoktu, keyfim de yerindeydi. Ancak sıkıntılar var, onları gördüm. Bir şeyler yapmak lazım. Bana sen aday ol dediler, ben de mecbur kaldım” dedi.

“Devletle kavga etmeyiz ama hükümetle mücadele ederiz”

Aziz Yıldırım, “Mevcut başkan, ‘Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar’ dedi. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? TFF mi? İktidar mı? Devlet mi? Böyle bir bağlantı varsa yukarıdan aşağıya söyleyeceğiz. Devlet başka hükümet başka. Biz devletle kavga etmeyiz ama hükümetle haklıysak mücadele ederiz, ettik de. Ben kimsenin adamı değilim, Fenerbahçe’nin adamıyım” sözleriyle mesaj verdi.

“Parasının yarısını ben vereceğim”

Aziz Yıldırım, teknik direktörlük için Jose Mourinho ile ilgili de konuştu: “Yönetime teklifim şu: Arkadaşlar gitsin imzayı atsın. Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek, yarı parasını ben veririm. Şartlarda anlaşırsak gelecek. Gelirse, istediği birkaç oyuncuyu alırız.”

“Zamanında FETÖ ile mücadele ettik”

Aziz Yıldırım FETÖ ile ilgili de açıklama yaptı. Yıldırım, “Benim zamanımda Galatasaray hikayeydi. Biz asıl FETÖ ile mücadele ettik. Devlete sızdıklarında da devlet ile mücadele ettik. Onlarla uğraşmakta başka bir şeyle uğraşamadık. FETÖ hala var, yok olmadı. Sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. FETÖcüleri ifşa edeceğim” dedi.