Başkalespor evinde Gevaşspor ile 1-1 berabere kaldı

Maçın özeti

Van Kinyas Turan Amatör 1. Lig A Grubu’nda mücadele eden Başkalespor, kendi evinde Gevaşspor ile 1-1 berabere kaldı.

Başkale Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Gevaşspor, 33. dakikada bulduğu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Başkalespor’un baskılı oyunu meyvesini verdi ve ekip eşitliği sağlayan golü kaydetti. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca takımlar puanları paylaştı.

Anma ve tribünler

Her iki takım, geçtiğimiz Ekim ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başkalespor teknik direktörü Kinyas Turan’ı sahaya çıkardıkları pankartla andı.

Maçı ilçedeki kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

