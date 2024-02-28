Bist 100
9.156,39 0%
DOLAR
31,19 0,14%
EURO
33,79 -0,05%
ALTIN
2.031,1 0,41%

Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına yazılı yanıt verdi

Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara karşı ateş püskürttü! İşte yaşananlar...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:34
Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına yazılı yanıt verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugünkü açıklamalarına yazılı bir metinle cevap verdi. Özbek'in sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara karşı sert bir tutum sergileyen Yıldırım, Google üzerinden arama yaparak Fenerbahçe ile ilgili çıkan sonuçları incelemesini tavsiye etti. Ayrıca, Özbek'in FETÖ ile mücadelede Fenerbahçe'nin galip geldiği gerçeğini göz ardı ettiğini savundu.

Yıldırım, Özbek'e hitaben kaleme aldığı açıklamada, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor" gibi ifadeleri kullanarak, Fenerbahçe'yi FETÖ ile ilişkilendirmesini ve bu konuda atıp tutmasını eleştirdi. Özellikle, FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin Fenerbahçe camiası tarafından galip bir şekilde sonuçlandığını vurgulayarak, bu dönemde Galatasaray'ın eski başkanlarını ve mensuplarını suçladı.

aziz yıldırım dursun özbek

Yıldırım, "Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tam da FETÖ'nün amacına hizmet etmektedir" ifadelerini kullanarak, Özbek'in sözlerini FETÖ'nün karşı karşıya getirmek ve çatıştırmak amacına yönelik bulanık bir zemin oluşturmakla suçladı. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmeye çalışmanın ahlaki olmadığını vurguladı ve Özbek'i şerefsizlikle suçladı.

Ayrıca, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin tarihindeki mücadele ruhunu ve geçmişteki başarılarına vurgu yaparak, "Dursun Özbek'in entellektüel beslenme kaynağı olan Google, FETÖ'nün sözde lideri ve Galatasaray Kulübü ve mensuplarının ortak anıları ile doludur" ifadeleriyle Özbek'in sözlerini küçümseyerek, UEFA Şampiyonluğu posterini yayınlayamayan bir kulüp başkanının Fenerbahçe'ye FETÖ yakıştırmasını aptallık olarak nitelendirdi.

Son olarak, Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in FETÖ konusundaki açıklamalarını "aptallık" olarak değerlendirirken, Türk futbolu adına verdikleri mücadelenin hala devam ettiğini ve Özbek'in bu mücadelede hangi noktada olduğunu sorguladı. Yıldırım, Özbek'i küçümseyerek, kendilerinin Türk futbolu için verdikleri mücadelenin etkisini sürdüreceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın sakat yıldızlarından derbi öncesi sevindiren haber
2
Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına yazılı yanıt verdi
3
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi: İşte nedeni
4
Mauro Icardi'den çok konuşulacak Fenerbahçe paylaşımı
5
Fenerbahçe'nin yeni starı Mert Hakan Yandaş oldu
6
Yunan gazeteciden Fatih Terim'e hakaret: Sabırları taşırdı
7
İsmail Kartal duruma el el attı: Fenerbahçe'nin sorunu çözülüyor

Kova burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Toros'lardan 231 metrekare arsa icradan satışa çıkartıldı! Yatırım kapınıza kadar geldi

Oğlak burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Limonun Şaşırtıcı Özelliği! Alnınıza ve Ensenize Sürünce Bakın Neler Oluyor?

A101 herkesi şaşkına çevirecek! "Bunu da mı yapıyor" dedirten kampanya da yetişen ev sahibi oluyor

Bankadan yeni çıktı! İşte içleri ısıtan promosyon revizesi! 34.000 TL trink ödenecek

Kelebeklerin Gizli Mesajı! Seçtiğiniz Kelebeğe Göre Karakterinizin En Belirgin Özelliğinizi Ortaya Çıkarıyor!

8000 personel alımı için son şans! İşi olmayanlara dolgun maaşlı iş kapısı açıldı

Yay burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Son dakika bayram ikramiyesi güncellemesi! Yüzde 300 zamlandı!

6.900 TL teminat bedelini yatırırsanız devasa büyüklükteki tarlayı sudan ucuza satın alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

2.500 TL’ye 4.969,82 metrekarelik araziyi kiralayabileceksiniz! Milli Emlak’tan KDV’siz fırsat duyuruldu