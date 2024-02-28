Aziz Yıldırım, Dursun Özbek'in açıklamalarına yazılı yanıt verdi

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugünkü açıklamalarına yazılı bir metinle cevap verdi. Özbek'in sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara karşı sert bir tutum sergileyen Yıldırım, Google üzerinden arama yaparak Fenerbahçe ile ilgili çıkan sonuçları incelemesini tavsiye etti. Ayrıca, Özbek'in FETÖ ile mücadelede Fenerbahçe'nin galip geldiği gerçeğini göz ardı ettiğini savundu.

Yıldırım, Özbek'e hitaben kaleme aldığı açıklamada, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor" gibi ifadeleri kullanarak, Fenerbahçe'yi FETÖ ile ilişkilendirmesini ve bu konuda atıp tutmasını eleştirdi. Özellikle, FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin Fenerbahçe camiası tarafından galip bir şekilde sonuçlandığını vurgulayarak, bu dönemde Galatasaray'ın eski başkanlarını ve mensuplarını suçladı.





Yıldırım, "Dursun Özbek'in bilinçsizce yapmış olduğu hadsiz açıklamaları tam da FETÖ'nün amacına hizmet etmektedir" ifadelerini kullanarak, Özbek'in sözlerini FETÖ'nün karşı karşıya getirmek ve çatıştırmak amacına yönelik bulanık bir zemin oluşturmakla suçladı. FETÖ seviciliği ile sportif rekabette avantaj elde etmeye çalışmanın ahlaki olmadığını vurguladı ve Özbek'i şerefsizlikle suçladı.

Ayrıca, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin tarihindeki mücadele ruhunu ve geçmişteki başarılarına vurgu yaparak, "Dursun Özbek'in entellektüel beslenme kaynağı olan Google, FETÖ'nün sözde lideri ve Galatasaray Kulübü ve mensuplarının ortak anıları ile doludur" ifadeleriyle Özbek'in sözlerini küçümseyerek, UEFA Şampiyonluğu posterini yayınlayamayan bir kulüp başkanının Fenerbahçe'ye FETÖ yakıştırmasını aptallık olarak nitelendirdi.

Son olarak, Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in FETÖ konusundaki açıklamalarını "aptallık" olarak değerlendirirken, Türk futbolu adına verdikleri mücadelenin hala devam ettiğini ve Özbek'in bu mücadelede hangi noktada olduğunu sorguladı. Yıldırım, Özbek'i küçümseyerek, kendilerinin Türk futbolu için verdikleri mücadelenin etkisini sürdüreceğini vurguladı.