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Aziz Yıldırım'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın haziran ayındaki seçimli genel kurulda adaylık ihtimali konusunda eski yönetici Abdullah Kiğılı'dan çarpıcı açıklamalar geldi: "Aziz Başkan'ın adaylık için kapıyı aralaması an meselesi!

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:56
Aziz Yıldırım'ın adaylığına ilişkin flaş açıklama

Fenerbahçe'nin önceki idarecisi Abdullah Kiğılı, Haziran'daki seçimli genel kurul öncesi önceki başkan Aziz Yıldırım'ın olası adaylık durumunu değerlendirdi. Galatasaray'la zirve yarışında olan bu dönemde, sarı-lacivertli kulüpte seçim havası da hızla artıyor.

Başkan Ali Koç'un aday olmayacağını beyan etmesinin sonrasında, şu an için aday olacağı söylenen tek kişi Sadettin Saran. Ancak eski başkan Aziz Yıldırım'ın, Saran tek aday olursa adaylık düşüncesini değiştirebileceği iddia ediliyor.

ali koç

Aziz Yıldırım'ın yakın dostu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç’un ayrılması mümkün olmaz. Şampiyonluk olmazsa ayrılır. Ali Koç ayrılır ve Sadettin Saran tek aday olursa Aziz Başkan aday olur. Zamanında Saran’ı kulüpten ihraç ettiren Aziz Başkan… Sonra ne olacak? Aziz Başkan ‘Haydi arkadaşlar’ diyecek ve biz de görev alacağız." ifadelerini kullandı.

Seçim öncesi kulüp içindeki bu gelişmeler, Fenerbahçe camiasında merakla takip ediliyor. Ali Koç'un devam edip etmeme kararı ve olası adaylık durumları, kulüp gündemini meşgul eden önemli konular arasında yer alıyor.

abdullah kığılı

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