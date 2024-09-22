Bahçelievler Belediyespor Çeyrek Finale Yükseldi

Bahçelievler Belediyespor'un Güçlü Performansı

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup'ta heyecan dorukta! Bahçelievler Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek, turnuvanın çeyrek finaline yükselmeyi başardı.

Maçın Detayları

Oynanan son grup maçında Bahçelievler, etkileyici bir oyun sergileyerek rakibini üstün bir performansla geçti.

Sonuç: Aydın Büyükşehir Belediyespor 0 - 3 Bahçelievler Belediyespor

Gelecek Hedefler

Bahçelievler Belediyespor, çeyrek finaldeki rakibiyle karşılaşmak için sabırsızlanıyor. Takımın bu güçlü çıkışı, sezonun geri kalanında daha fazla başarı için bir kaynağı temsil ediyor.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Bahçelievler Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda, Aydın Büyükşehir Belediyespor’dan Angela Maria Leyva (önde) rakibiyle mücadele etti.