Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası Finali için Son Virajda

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Final İçin Sahne Alacak

Türk basketbolunun önemli temsilcisi Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin son karşılaşmasında Dreamland Gran Canaria'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek heyecan dolu mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Maçta Tüyleri Ürperten Eşitlik

Serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, 74-66'lık skorla galip gelerek avantaj yakalamıştı. Ancak Gran Canaria, ikinci maçta son saniyelerde bulduğu sayılarla istediği galibiyeti 69-68 oranıyla elde etti ve seride durum 1-1'e geldi.

Finale Yükselen Takım Belli Olacak

Her iki takım için de büyük bir öneme sahip olan bu üçüncü ve son karşılaşma sonucunda galip gelen ekip, Avrupa Kupası'nda finale yükselerek tarihi bir başarı elde edecek. Eğer Bahçeşehir Koleji, finale erişirse, bu başarıyı elde eden beşinci Türk temsilcisi olacak. Daha önce Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Bursaspor finale çıkmayı başarmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka, organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşarken, Türk Telekom ve Bursaspor ikincilikle yetindi.

Diğer Yarı Finalde De Eşitlik Sürüyor

Öte yandan, Valencia (İspanya) ile Hapoel Shlomo (İsrail) arasında gerçekleşen diğer yarı final serisinde de durum 1-1. Yarın oynanacak olan son maç, bu serinin galibini de belirleyecek.