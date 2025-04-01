DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası Finali için Son Virajda

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin üçüncü maçında Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 09:20
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası Finali için Son Virajda

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Final İçin Sahne Alacak

Türk basketbolunun önemli temsilcisi Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin son karşılaşmasında Dreamland Gran Canaria'yı konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek heyecan dolu mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Maçta Tüyleri Ürperten Eşitlik

Serinin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, 74-66'lık skorla galip gelerek avantaj yakalamıştı. Ancak Gran Canaria, ikinci maçta son saniyelerde bulduğu sayılarla istediği galibiyeti 69-68 oranıyla elde etti ve seride durum 1-1'e geldi.

Finale Yükselen Takım Belli Olacak

Her iki takım için de büyük bir öneme sahip olan bu üçüncü ve son karşılaşma sonucunda galip gelen ekip, Avrupa Kupası'nda finale yükselerek tarihi bir başarı elde edecek. Eğer Bahçeşehir Koleji, finale erişirse, bu başarıyı elde eden beşinci Türk temsilcisi olacak. Daha önce Galatasaray, Darüşşafaka, Türk Telekom ve Bursaspor finale çıkmayı başarmıştı. Galatasaray ve Darüşşafaka, organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşarken, Türk Telekom ve Bursaspor ikincilikle yetindi.

Diğer Yarı Finalde De Eşitlik Sürüyor

Öte yandan, Valencia (İspanya) ile Hapoel Shlomo (İsrail) arasında gerçekleşen diğer yarı final serisinde de durum 1-1. Yarın oynanacak olan son maç, bu serinin galibini de belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arkas Sailing Team, Genoa Sailing Week 2025'te Şampiyon Oldu
2
Ceren Reyhan Yıldırım, Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı
3
THY Avrupa Ligi'nde 33. Haftanın Heyecanı Başlıyor
4
Genç Cimnastikçiler Bulgaristan'dan 3 Madalya ile Döndü
5
Futbol Hakemi Çift: Uğur ve Hümeyra Yücel, Yeşil Sahalarda Beraber Görev Alıyor
6
Özkan ve Rahşan Akar, Dünya Şampiyonası'na Voleybol Salonu Hazırlığı ile Gidiyor
7
Sivasspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!