Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 Yendi

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:09
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 Yendi

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisinin ilk maçında, Bahçeşehir Koleji, sahasında İspanyol ekibi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66'lık skorla geçerek önemli bir avantaj yakaladı.

Maçın başında, iki takım da etkili bir oyun sergileyerek ilk 5 dakikayı Dreamland Gran Canaria'nın 15-12 önde tamamlamasıyla geçti. Ancak Bahçeşehir Koleji, kısa bir süre içinde 11-0’lık bir seri ile durumu 23-15’e getirdi ve ilk periyodu 27-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bahçeşehir, Şehmus Hazer ve Furkan Korkmaz gibi oyuncularla skoru artırdı. Dış atışlardan bulduğu 3 başarısı ile farkı açan Bahçeşehir Koleji, devreye 49-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta, Bahçeşehir Koleji 23. dakikada farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 54-37. Ancak son bölümde, Dreamland Gran Canaria üst düzey bir geri dönüş yaparak farkı 10 sayıya indirdi ve son çeyreğe Bahçeşehir'in 62-52 üstünlüğüyle geçildi.

Dördüncü çeyrekte, Dreamland Gran Canaria oyuna ağırlığını koyarak 35. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 64-59. Bu kritik anda Bahçeşehir Koleji'nden Simonovic, pota altından kaydettiği önemli basketlerle farkı yeniden açtı ve karşılaşmayı 74-66 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği bu serinin ikinci maçı, 28 Mart Cuma günü İspanya'da gerçekleştirilecek.

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