Karaman’da 57 Bin Öğrenci Atletizmle Tanıştı: Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları Şenliği

Karaman’da 'Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları Şenliği' ile 57 bin öğrenci atletizmle tanıştı; proje 2016'dan beri aralıksız köy ve ilçe okullarında uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:57
Karaman’da çoğunluğu kırsal bölgelerde öğrenim gören 57 bin öğrenci, ‘Eğlenceli Çocuk Atletizm Oyunları Şenliği’ kapsamında atletizmle ilk kez tanıştı. Proje, çocuklara ulaşılabilir ve eğlenceli atletizm deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Projenin uygulanması ve Bucakkışla ziyareti

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde görev yapan atletizm antrenörü Melikşah Katman, Dünya Atletizm Birliği tarafından başlatılan ve Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından desteklenen projeyi Karaman’da aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar 13 köy okulunu ziyaret eden Katman’ın yeni durağı merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bucakkışla köyü oldu. Bucakkışla İlkokulu ve ortaokulunda önce oyunlar öğrencilere anlatıldı, ardından çocuklar sprint engel sürat yarışı, Formula 1 bayrak yarışı, hedefe roket atma ve kurbağacık öne sıçrama gibi etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Katman’ın hedefi ve sürdürülebilir uygulama

Melikşah Katman, program hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Uluslararası çocuk atletizmi eğitici eğitmeniyim. 4 ile 12 yaş grubundaki öğrencilerimizin atletizm sporuyla eğlenceli bir şekilde tanışmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Atletizm, sporun temeli olmasından dolayı ulaşılabilir, erişilebilir ve yapılabilir bir branş. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün verdiği destekle projeyi Karaman’da başlattık ve 2016 yılından beri aralıksız sürdürüyoruz. Başka şehirlerde proje yılın belirli günlerinde uygulanırken biz Karaman’da her gün bir okulda, her gün bir köyde, her gün bir ilçede bu etkinliği gerçekleştiriyoruz.

Katman, ziyaretlerin etkisini şu sözlerle özetledi: Özellikle köy okullarına ve kırsal mahalle okullarına gittiğimizde çocukların ‘Gençlik ve Spor Bakanlığı geldi’ diyerek coşkuyla karşılamaları ve giderken gözyaşlarına hakim olamamaları, mesleğimize bağlılığımızı artıran en büyük motivasyon kaynağımız oldu.

Fırsat eşitliği, yeni yetenekler ve destekçiler

Projenin hedeflerinden birinin sporda fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Katman, kırsal bölgelerdeki çocukların da atletizmi deneyimlemesi için ekip olarak onların ayağına gittiklerini belirtti. Katman’ın felsefesi olan ‘Herkesin çocuğu kendisi için, bütün çocuklar ülkemiz için önemlidir’ anlayışıyla ulaşılmayan her yere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü, köylere ve okullara erişimde projenin en büyük destekçileri oldu. Katman, proje sayesinde Karaman’da 3 öğrencimi keşfetme fırsatı bulduğunu, bunlardan birinin U20, ikisinin ise U16 yaş grubunda olduğunu ve bu sporcuların ulusal ile uluslararası müsabakalarda şehirlerine madalyalar kazandırdığını aktardı.

Okul Müdürü Ümit Doğan, etkinlikleri beğendiklerini belirtirken öğrenciler de uygulamadan çok memnun kaldıklarını söyledi.

