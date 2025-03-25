Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı 74-66 Yenerek Finale Bir Adım Attı!

Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı 74-66 mağlup ederek BKT Avrupa Kupası'nda önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:00
Bahçeşehir Koleji, Gran Canaria'yı 74-66 Yenerek Finale Bir Adım Attı!

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası yarı final serisi ilk maçında İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'yı 74-66 mağlup ederek önemli bir adım attı. Maç sonrasında başantrenör Dejan Radonjic, galibiyetin sırrının savunmada gösterilen performansta yattığını belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Radonjic, "Önemli olan kazanmaktı. Böyle serilerde ilk maçlar her zaman belirleyici olmuştur. İlk birkaç dakika dışında savunmada iyi bir performans sergiledik. İlk yarıda hücumda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Maçı kazanmayı ve seride 1-0 öne geçmeyi başardık. Taraftarımıza harika destekleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada toplamda 20 hücum ribaundu alarak bu sezonki en yüksek sayıya ulaşmalarıyla ilgili Radonjic, "Bu, bizim için çok önemliydi. Hem hücumda hem de savunmada iyi oynamamız gerek. Bu, maçı kazanmamızda bize yardımcı oldu ama galibiyetin anahtarı savunmaydı." diye vurguladı.

Bahçeşehir Koleji'nin milli oyuncusu Kenan Sipahi ise, maç boyunca yüksek konsantrasyonla mücadele ettiklerini ifade etti. Gran Canaria'nın tecrübeli bir takım olduğuna dikkat çeken Sipahi, "Zor bir maçtı. Maçın büyük bölümünde farkı 10 sayının üstünde tuttuk ama Gran Canaria çok tecrübeli bir takım. Çok hızlı oynuyorlar. Sonuna kadar yüksek konsantrasyonla oynadık. Ev sahibi avantajımızı koruduk. İkinci maç zor olacak. İkinci maçta savunmamız ve ribaundlar belirleyici olacak. Seriyi 2-0 kazanarak dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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