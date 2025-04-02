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Bakan Bak'tan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt: 'Milli Zarar!'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, boykot çağrılarına tepki göstererek, bunun milli zarara yol açacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 02:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 02:29
Bakan Bak'tan Boykot Çağrılarına Sert Yanıt: 'Milli Zarar!'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Çarpıcı Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yolsuzluk soruşturması sonrası yapılan boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

'Milli Zarar'

Bakan Bak, "Ülkemizin geleceğine ve milletimizin emeğine doğrudan zarar verecek bu hareket, boykot değil milli zarardır." ifadesini kullandı. Bu açıklamasıyla, boykot çağrılarının sonuçlarının ülke ekonomisine olumsuz etki edeceği mesajını verdi.

Yerli Üretime Dikkat Çekti

Ayrıca, Bak açıklamasına eklediği görselde, üzerinde Türk bayrağı bulunan ve “Boykot ile asıl hedefleri: Yerli üretimi durdurmak!” yazılı bir mesaj yer aldı.

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