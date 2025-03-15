Bakan Bak, TMOK Başkanlığına Seçilen Ahmet Gülüm'ü Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Tebrik Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Gülüm'ü tebrik etti.
Bakan Bak'ın Mesajı
Bakan Bak, yayınladığı tebrik mesajında önemli noktalara değindi: "İstanbul'da yapılan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığa seçilen Ahmet Gülüm ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."