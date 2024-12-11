Bakan Bak ve Ersoy'dan Otomobil Sporlarına Yeni Destek

Uluslararası Otomobil Sporlarına Destek Sürekleniyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de düzenlenebilecek uluslararası otomobil sporları yarışları için Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi.

TOSFED ile İş Birliği

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)'den yapılan açıklamada, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı'nın Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix'inde Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed Ben Sulayem ile bir görüşmede bulunduğu belirtildi. Bu önemli toplantıda, Bakanlar Bak ve Ersoy da yer alarak, Türkiye'de gerçekleşecek uluslararası yarışlar için temaslarda bulundular.

Gelecek İçin Umut Verici Adımlar

Bu görüşmeler, Türkiye'nin otomobil sporları alanında uluslararası düzeyde daha fazla etkinlik düzenlemesi açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Bakanların destekleriyle, otomobil sporlarının Türkiye'deki gelişimine ivme kazandırılması hedefleniyor.