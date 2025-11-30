BAL 2. Grup: Viranşehir Belediyespor, Malatyaspor'u 3-1 Yendi

BAL 2. Grup 8. haftasında Viranşehir Belediyespor, Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha'da Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 16:58
Maç Özeti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup 8. haftasında, ev sahibi Malatyaspor, konuk Viranşehir Belediyespor karşısında etkili olamadı ve mücadele 1-3 sonuçlandı.

Karşılaşma, Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha'da oynandı ve müsabakayı Ağrı Bölgesi Klasman Hakemi Serkan Duru yönetti.

Zorlu geçen maçın ilk yarısı, Viranşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Malatyaspor skoru eşitlese de, Viranşehir Belediyespor peş peşe bulduğu iki golle üstünlüğü ele geçirdi ve maç 3-1 sona erdi.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) 2. GRUP’TA BULUNAN MALATYASPOR, 8. HAFTADA KENDİ EVİNDE VİRANŞEHİR BELEDİYESOR’A 3-1 MAĞLUP OLDU.

