Süper Lig: 14 Haftada 12 Teknik Direktör Değişikliği

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda 14 hafta geride kalırken, alınan kötü sonuçlar nedeniyle toplam 12 takım teknik direktör değişikliğine gitti. Sezonun son ayrılığı Kasımpaşadan geldi.

Perdeyi Gaziantep FK açtı

Sezonun ilk teknik direktör değişikliğini yapan ekip Gaziantep FK oldu. İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Güneydoğu temsilcisi, ligin ilk 2 haftasında Galatasaray ve Konyaspor’a 3-0’lık yenilgiler alınca Taşdemir ile yollar ayrıldı. Taşdemir’in yerine göreve getirilen Burak Yılmaz, 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’de sezon başı değişiklikleri

İstanbul ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir de sezon başında teknik değişikliğine gitti. Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile başladığı sezonda Avrupa kupalarındaki erken elenmeler ve başarısız sonuçların ardından 28 Ağustos tarihinde Solskjaer ile yollarını ayırdı ve teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi.

Fenerbahçe sezonu Jose Mourinho ile açtı. Ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise play-off turunda Benfica’ya elenme sonrasında Mourinho dönemi 29 Ağustos’ta sona erdi; yerine Domenico Tedesco geçirildi.

RAMS Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Craiova’ya elenip ligde istikrarsız sonuçlar alınca Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı; takım Nuri Şahin’e emanet edildi.

Selçuk Şahin ve Markus Gisdol’un kısa maceraları

Geçen sezon Arda Turan’ın görevi bırakmasının ardından Eyüpspor ile anlaşan Selçuk Şahin, 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile sadece 5 puan toplayınca takımdan ayrıldı. Milli maçlar arasındaki teknik adam değişikliklerinden biri de Kayserispor oldu; takım ligde 8 maçta 5 beraberlik, 3 mağlubiyetle 5 puanda kalınca Markus Gisdol ile yollar ayrıldı.

Emre Belözoğlu 267 gün görevde kaldı

Antalyaspor da teknik direktör değişimi yaşayan takımlar arasındaydı. Emre Belözoğlu ile kırmızı-beyazlılar 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son haftalardaki Kayserispor 1-1, Fenerbahçe 2-0 ve Rizespor 5-2 sonuçları sonrası Belözoğlu istifasını sundu; istifa kabul edildi. Belözoğlu’nun ardından takımın başına Erol Bulut getirildi ve Bulut döneminde takım 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Yeni yükselen takımlar da değişiklik yaptı

Bu sezon Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği ile Fatih Karagümrük de teknik adam değişikliğine gitti. Gençlerbirliği, ilk 10 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 8 puan toplayınca Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı; yerine Volkan Demirel getirildi.

Fatih Karagümrük, Marcel Licka ile 10 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alınmasının ardından Licka’ya veda etti; İstanbul ekibi daha sonra Onur Can Korkmaz ile yola devam kararı aldı.

Recep Uçar ve İlhan Palut aynı puanda ayrıldı

Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut ile Konyaspor teknik direktörü Recep Uçar, farklı maç sayılarına rağmen aynı puanı topladı ve görevlerinden ayrıldı. Palut, 14 mücadelede 3 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle 14 puan elde etti. Uçar ise Konyaspor’da 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yine 14 puana ulaştı. Uçar sonrası Konyaspor’da Çağdaş Atan göreve gelirken, Palut’un yerine Konya’dan ayrılan Recep Uçar geçti.

Son ayrılık: Kasımpaşa

Sezonun teknik direktör değişikliklerindeki son halkasını Kasımpaşa oluşturdu. Kulüp, Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını açıkladı. Şota yönetiminde Kasımpaşa, 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 13 puanda kaldı.

Sezonun ilk 14 haftasında yoğunlaşan bu görev değişiklikleri, kulüplerin şampiyonluk ve küme düşme hedefleri açısından önemli dönemeçler oluşturuyor. Süper Lig’de teknik direktör değişiklikleri ligdeki rekabeti ve kulüp yönetimlerinin sabrını doğrudan etkiliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER