Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı

Etkinlik ve katılım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak ve spora özendirmek amacıyla ilki düzenlenen Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Değirmen Boğazı’nın eşsiz güzellikleri arasında koştu.

Organizatörler etkinliği her ayın ilk Pazar günü geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. Koşunun ardından katılımcılar düzenlenen zumba etkinliğiyle günün enerjisini artırdı.

Belediye yetkilisinin açıklaması

Uğur Baysal: "Bu etkinliğimizle halkımızın spor alışkanlığı kazanmasını sağlayıp sürdürülebilir spor alışkanlıklarına teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılım sağlayan, bizlerle doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her ayın ilk pazar günü gerçekleştireceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle inanıyorum ki şehrimizde spor alışkanlığını artıracağız"

