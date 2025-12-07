Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ilki düzenlenen 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' yağışa rağmen gerçekleşti; vatandaşlar sağlıklı yaşama teşvik edildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 16:58
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu' Başlattı

Etkinlik ve katılım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırmak ve spora özendirmek amacıyla ilki düzenlenen Her Adım Bir İz - Değirmen Boğazı Halk Koşusu gerçekleştirildi.

Sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, Değirmen Boğazı’nın eşsiz güzellikleri arasında koştu.

Organizatörler etkinliği her ayın ilk Pazar günü geleneksel hale getirmeyi hedefliyor. Koşunun ardından katılımcılar düzenlenen zumba etkinliğiyle günün enerjisini artırdı.

Belediye yetkilisinin açıklaması

Uğur Baysal: "Bu etkinliğimizle halkımızın spor alışkanlığı kazanmasını sağlayıp sürdürülebilir spor alışkanlıklarına teşvik etmeyi hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliğe, soğuk ve yağışlı havaya rağmen katılım sağlayan, bizlerle doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Her ayın ilk pazar günü gerçekleştireceğimiz ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz bu etkinlikle inanıyorum ki şehrimizde spor alışkanlığını artıracağız"

"HER ADIM BİR İZ-DEĞİRMEN BOĞAZI HALK KOŞUSU" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

"HER ADIM BİR İZ-DEĞİRMEN BOĞAZI HALK KOŞUSU" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

"HER ADIM BİR İZ-DEĞİRMEN BOĞAZI HALK KOŞUSU" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Manisa FK 3-1 Vanspor FK — Diony iki penaltıyla galip
2
Hakkarigücü 0-1 Yüksekova SK | Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
3
Malatya Yeşilyurtspor 1-0 Silifke Belediyespor — Nesine 3. Lig 2. Grup
4
Trendyol Süper Lig: Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa — İlk Yarı Golsüz
5
Düzce Belediyesi Spor Akademisi 3-2 TVF Spor Lisesi | TVF Erkekler 1. Ligi
6
Volkan Demirel ayrıldı: 'Kararı dün aldım, takımı yalnız bırakmamak için açıklamadım'
7
Tepecikspor 2-0 Söğütspor - Tavşanlı'da Kritik Galibiyet

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi