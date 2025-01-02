Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Milli Sporcuları Kadrosuna Kattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Milli Sporcularla Güçleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, milli sporcu Yasemin Adar Yiğit ve boksör Esra Yıldız Kahraman ile önemli bir anlaşmaya imza attı. İmza töreni, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir Spor Şehri Hedefi

Başkan Akın, belediyenin hizmet binasında düzenlenen imza töreninde, Balıkesir'i bir spor şehri haline dönüştürme hedefini vurguladı. Açıklamalarında,

"Bugün olimpik sporcularımız Yasemin Adar Yiğit ve Esra Yıldız Kahraman ile sözleşme imzalamak için buradayız. Bu güçlü kadroya bir değer kazandırıyoruz," dedi. Ayrıca, milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'ın da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu olacağını duyurdu.

Türkiye'de Bir İlk!

Akın, gerçekleştirilen sözleşmelerle birlikte, Türkiye'de 3 farklı branşta olimpiyat madalyasına sahip sporcuların bulunduğu tek kulüp olma özelliği taşıdıklarını belirtti.

Güreşte Yasemin, boksta Esra ve tekvandoda Nafia ile kendi dallarında prestijli ödüllerin sahipleri olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Geleceğin Sporcuları için Rol Model

Başkan Akın, Balıkesir'in spordaki madalya sayısını arttırmayı hedeflediklerini ve Yasemin, Esra ve Nafia'nın karakterleri ve başarılarıyla genç sporculara örnek olacağını belirtti.

İmza törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Uğur Baysal ile diğer ilgililer de katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, milli sporculardan güreşçi Yasemin Adar Yiğit (solda), boksör Esra Yıldız Kahraman ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile sözleşme imzaladı. Belediyenin hizmet binasında milli sporcular için düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) da yer aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, milli sporculardan güreşçi Yasemin Adar Yiğit (solda), boksör Esra Yıldız Kahraman ve milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ile sözleşme imzaladı. Belediyenin hizmet binasında milli sporcular için düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın (sağda) da yer aldı.