Balkan Salon Atletizm Şampiyonası Seçmeleri Tamamlandı

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası için milli takım seçmeleri sona erdi. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 120'si kadın olmak üzere toplam 375 atlet katıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'na katılacak milli takımı belirlemek adına yapılan seçme yarışmaları sonucunda ilk üçe giren sporcular belli oldu.

Dereceye Giren Kadın Sporcular

60 metre: Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Bahar Öztürk

Simay Özçiftçi, Mizgin Ay, Bahar Öztürk 60 metre engelli: Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Bahar Öztürk

Yaren Yıldırım, Elif Ilgaz, Bahar Öztürk 400 metre: Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, Elif Polat

Eda Nur Tulum, Sıla Koloğlu, Elif Polat 800 metre: Tuğba Toptaş, Elif Beyza Kökçüoğlu, Damla Çelik

Tuğba Toptaş, Elif Beyza Kökçüoğlu, Damla Çelik 1500 metre: Tuğba Toptaş, Bahar Yıldırım, Derya Kunur

Tuğba Toptaş, Bahar Yıldırım, Derya Kunur 3000 metre: Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Sümeyye Erol

Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Sümeyye Erol Uzun atlama: Ecem Çağlayan, Nur Arı, Kadriye Dilek Durmuş

Ecem Çağlayan, Nur Arı, Kadriye Dilek Durmuş Üç adım atlama: Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Hilal Mutlu

Kadriye Dilek Durmuş, Sedef Çevik, Hilal Mutlu Yüksek atlama: Berra Aygün, Şevval Barış, Gözde Cömert

Berra Aygün, Şevval Barış, Gözde Cömert Sırıkla atlama: Buse Arıkazan Çağlayan, Erva Cansu Mercan

Buse Arıkazan Çağlayan, Erva Cansu Mercan Gülle atma: Aysel Yılmaz, Berivan Yiğit, Özlem Özcan

Dereceye Giren Erkek Sporcular

60 metre: Mustafa Kemal Ay, Aykut Ay, Emir Yağız Salcı

Mustafa Kemal Ay, Aykut Ay, Emir Yağız Salcı 60 metre engelli: Mikdat Sevler, Ayetullah Demir, Deniz Kaan Kartal

Mikdat Sevler, Ayetullah Demir, Deniz Kaan Kartal 400 metre: İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir

İlyas Çanakçı, Berke Akçam, İsmail Nezir 800 metre: Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras, Mert Selek

Ömer Faruk Bozdağ, Mevlüt Aras, Mert Selek 1500 metre: Kıyasettin Kara, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Selim Yıldırım

Kıyasettin Kara, Mehmet Kalyoncu, Ahmet Selim Yıldırım 3000 metre: Ayetullah Aslanhan, Salih Teksöz, Ali Tunç

Ayetullah Aslanhan, Salih Teksöz, Ali Tunç Uzun atlama: Batuhan Çakır, Hüseyin Ocak, Yusuf Şenödeyici

Batuhan Çakır, Hüseyin Ocak, Yusuf Şenödeyici Yüksek atlama: Enes Talha Şenses, Atilla Göktuğ Taşdelen, Orhan Baştürk

Enes Talha Şenses, Atilla Göktuğ Taşdelen, Orhan Baştürk Üç adım atlama: Muhammet Arif Çenesiz

Muhammet Arif Çenesiz Sırıkla atlama: Erdem Tilki, Zeki Cem Tenekebüken, İltan Karadeniz

Erdem Tilki, Zeki Cem Tenekebüken, İltan Karadeniz Gülle atma: Ali Peker, Mustafa Efe Kuru, Emirhan Demir

Dereceye giren sporcular, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için yarışacaklar.