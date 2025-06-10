Bandırmaspor Başkanı Serdar Kuter, Olağanüstü Genel Kurulda Aday Olmayacak

Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını duyurdu. Kuter, kulübün onursal başkanı Onur Göçmez ile birlikte yönetimden tamamen çekileceğini belirtti.

Bandırmaspor tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kuter, "Yeniden aday olmayacağız." diyerek, şu ifadelerde bulundu:

"Yaklaşık 7 yıldır, başkanlık dönemim dahil olmak üzere Onur Göçmez ve yönetimindeki arkadaşlarımızla görevdeyiz. Bu süreçte kurumsal yapı, sportif alan ve tesisleşme konularında önemli adımlar attık. Ancak bu 7 yılda değişmeyen tek şey, Bandırmaspor'un hala bir stadyumunun olmaması. Gelinen noktada öncelikle sportif başarıların yanı sıra bir şampiyonluk yaşadık, iki kez 1. Lig play-off'una katıldık ve iki defa Süper Lig kapısından döndük. Bandırmaspor için 1. Lig, önemli bir seviye çünkü bu lig, gelirler, sponsorluklar, marka değeri ve tanıtım açısından ciddi fırsatlar sunuyor. Bugün birçok kulüp Bandırmaspor'un yerinde olmak istiyor."

Bandırmaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, 14 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'de Santral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un başkanı Serdar Kuter, 14 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını söyledi.