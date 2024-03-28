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Barcelona'nın yıldızına 100 milyon Euroluk dev teklif

Bir Arap kulübü Barça'nın yıldızı Lewandowski'yi transfer etmek için harekete geçti. Polonyalı forvete yıllık 100 milyon euronun üzerinde maaş teklif edildiği söyleniyor.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 15:16
Barcelona'nın yıldızına 100 milyon Euroluk dev teklif

Suudi kulüplerinin geçen yazın transfer döneminde astronomik meblağlar karşılığında bir dizi Avrupalı ​​oyuncuyla sözleşme imzaladığı yönünde geniş iddialar ortaya atılmıştı. Arapların hedefi bu sefer İspanya olacak.

Edinilen bilgiye göre La Liga'nın devlerinden Barcelona'da forma giyen Robert Lewandowski'ye fon sağlandığı öğrenildi. Bu nedenle Arap Ligi takımlarından birinin Polonyalı forvet için yılda 100 milyon euro feda ettiği öğrenildi.

Barcelona'nın yıldızına 100 milyon Euroluk dev teklif

Teklifleri Değerlendirecek

35 yaşındaki forvetin bonservis bedelinin ikramiyeler dahil 150 milyon euroyu bulabileceği de söyleniyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski'nin teklifleri dinlediği ve sezon sonu kararını vereceği belirtildi.

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