Barcelona, Yenilenen Camp Nou'ya Döndü

Kulüp ve taraftarlar için sembolik geri dönüş

İspanyol ekibi Barcelona, Limak İnşaat tarafından iki yıl süren kapsamlı yenileme çalışmasının ardından Spotify Camp Nou’da taraftarı önünde ilk antrenmanına çıktı.

La Liga takımı, yapımı tamamlanan stadına dönüşünü taraftarlara açık bir antrenmanla gerçekleştirdi. Başkan Joan Laporta bunun için "Geleceğe dönüş" tanımlamasını kullandı. Teknik Direktör Hansi Flick açılış vuruşunu yaparken, antrenman sonrası Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir’e sarılarak teşekkür etti.

Deneme antrenmanı ve güvenlik testleri

Antrenman sırasında stadın tüm sistemleri, erişim noktaları ve güvenlik unsurları test edildi. Etkinliğin bilet gelirlerinin Barça Vakfı aracılığıyla hayır projelerine aktarılacağı belirtildi. Bu antrenman, kulübün kasım ayı sonunda resmi maçlara dönmeden önce gerçekleştirdiği bir deneme niteliği taşıyor. Şu anda stadyum 27 bin seyircili bir maça ev sahipliği yapabilecek durumda.

Laporta, ilk resmi müsabaka öncesinde her şeyin gözden geçirileceğini ve detaylı bir değerlendirme yapılacağını belirterek: "Camp Nou’ya girdiğimde geçmişten birçok anıyı yeniden yaşadım. Ama aynı zamanda bugünü ve geleceği de görüyorum. Bu, gelecekteki Barça taraftarları için bir miras" dedi.

Stadyumun teknik özellikleri ve kapasite

Yeni stadyum "dünyanın en iyisi olacak mimari bir mücevher" olarak nitelendirildi. Şu anda kulübün 25.991 seyirci kapasiteli kullanım lisansı bulunuyor; tam dönüş için yerel makamlardan 45.401 kişilik kapasite onayı bekleniyor.

Sözleşme kapsamında Camp Nou’nun yenilenmesi ve genişletilmesi çalışmaları iki yıldır devam ediyor. 2023 yılında başlayan dönüşüm projesiyle, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 5. büyük futbol stadyumu olan Camp Nou, tamamlandığında 8 bini VIP olmak üzere 105.410 kişilik tamamı oturmalı bir kapasiteye ulaşacak ve dünyanın 3. büyük futbol stadyumu olacak.

Limak, 70 yaşındaki stadyumda toplam 204.000 metrekare alandan oluşan inşaat sahasında çalışıyor. Bu alanın 50.000 metrekaresi yenileniyor, 154.000 metrekarelik kısmı ise yeniden inşa ediliyor. Projenin en önemli mühendislik kısmını oluşturan çatı alanı 50.000 metrekare olarak planlandı; çatı, 128 halatla yerden yaklaşık 70-80 metre yukarı kaldırılacak. Çim sahadan çatının en yüksek noktasına kadar yükseklik yaklaşık 68 metre olacak ve çatının üstüne fotovoltaik paneller yerleştirilecek.

Yılda ortalama 40 maçın oynandığı stadın çevresinde ve yenilenen üçüncü kademe tribünün altında kapalı otoparklar, VIP alanlar, ticari alanlar ve soyunma odaları bulunuyor. Yazılımda ve mühendislikte en yeni teknolojilerin kullanıldığı projede yaklaşık 3.000 kişi çalışıyor. Camp Nou, yeniden doğuş sürecinin sonunda yalnızca Barcelona’nın değil, küresel spor mimarisinin de simge projelerinden biri olması hedefleniyor.

Tamamlanma takvimi

Sözleşmeye göre projenin 2026 sonbaharında tamamlanması planlanıyor.

