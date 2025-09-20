Başakşehir — Alanyaspor: Süper Lig 6. Hafta Mücadelesi

Maç Detayları

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Müsabaka Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak.

Takım Durumları

Ligde bir maçı eksik olan turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile iki beraberlik sonucunda toplam 5 puan topladı.

Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.

Başakşehir'de Eksikler

Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.