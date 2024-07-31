Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın, San Marino'nun La Fiorita ekibine konuk olacak. Bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasını yapacak.

Geçmiş Performanslar

Şu ana kadar Avrupa'da oynanan 51 maçta, RAMS Başakşehir 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 73 gol atan ekip, kalesinde ise 76 gol gördü.

Çağdaş Atan ile İkinci Maç

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, RAMS Başakşehir Avrupa'daki ikinci maçına çıkacak. Özellikle, Atan yönetimindeki ilk maçta La Fiorita'yı 6-1 yenmesi dikkat çekti.

Deplasmandaki Deneyimler

Bu mücadele, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 26. deplasman maçı olacak. Şu ana kadar 25 deplasman maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atılırken, 47 gol kalesinde ağlara gitti.

En Golcü Oyuncular

Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu, Edin Visca oldu. Visca, 14 golle bu alanda birinci sırada yer alırken, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle ikinci sıradadır. Diğer oyuncular arasında ise Irfan Can Kahveci 5, Berkay Özcan 4 gol kaydetmiştir.

Avrupa'daki İlk Deneyimler

2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele etmeye başlayan RAMS Başakşehir, tarihindeki ilk galibiyetini 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibi karşısında aldı. Ayrıca, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 32 ve son 16 turuna kalmayı başardı.

Son Başarılar

2022-2023 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 2024-2025 sezonunda La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.