Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın San Marino'nun La Fiorita takımına konuk olacak.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:04
Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Avrupa Kupalarında 52. Maçına Hazırlanıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın, San Marino'nun La Fiorita ekibine konuk olacak. Bu müsabakayla birlikte turuncu-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasını yapacak.

Geçmiş Performanslar

Şu ana kadar Avrupa'da oynanan 51 maçta, RAMS Başakşehir 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 73 gol atan ekip, kalesinde ise 76 gol gördü.

Çağdaş Atan ile İkinci Maç

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde, RAMS Başakşehir Avrupa'daki ikinci maçına çıkacak. Özellikle, Atan yönetimindeki ilk maçta La Fiorita'yı 6-1 yenmesi dikkat çekti.

Deplasmandaki Deneyimler

Bu mücadele, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 26. deplasman maçı olacak. Şu ana kadar 25 deplasman maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda 32 gol atılırken, 47 gol kalesinde ağlara gitti.

En Golcü Oyuncular

Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncu, Edin Visca oldu. Visca, 14 golle bu alanda birinci sırada yer alırken, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 golle ikinci sıradadır. Diğer oyuncular arasında ise Irfan Can Kahveci 5, Berkay Özcan 4 gol kaydetmiştir.

Avrupa'daki İlk Deneyimler

2015-2016 sezonunda Avrupa'da mücadele etmeye başlayan RAMS Başakşehir, tarihindeki ilk galibiyetini 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika'nın Club Brugge ekibi karşısında aldı. Ayrıca, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 32 ve son 16 turuna kalmayı başardı.

Son Başarılar

2022-2023 sezonu UEFA Konferans Ligi'nde Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldıktan sonra, 2024-2025 sezonunda La Fiorita'yı 6-1 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...