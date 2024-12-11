Başakşehir, Avrupa Kupalarında 61. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 5. hafta mücadelesinde yarın Almanya'nın Heidenheim takımını konuk ederek Avrupa kupalarındaki 61. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne kadar oynadığı 60 maçta 22 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Avrupa'da toplam 87 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 86 gol gördü.

Çağdaş Atan ile 11. Maç

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 11. sınavını verirken, Atan ile oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atan ile Avrupa'da 20 gol atan turuncu-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Atan'ın ilk maçı, San Marino ekibi La Fiorita karşısında 6-1'lik galibiyetle sonuçlanmıştı.

İç Sahada 31. Maç

Heidenheim karşılaşması, Başakşehir'in Avrupa kupalarında 31. iç saha maçı olacak. Evinizde oynanan 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşandı. Bu maçlar sonucunda rakip filelere 47 gol atan takım, kendi kalesinde ise 32 gol gördü.

En Golcü İsim Visca

Avrupa kupalarında en çok gol atan isim Edin Visca oldu. Visca, RAMS Başakşehir forması ile 14 gol sevinci yaşarken, onu 7 golle Krzysztof Piatek takip ediyor. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ise 6'şar gol kaydetti.

Avrupa'daki İlk Deneyimler

Büyük bir tarihsel aşama kaydeden Başakşehir, Avrupa'da ilk kez 2015-16 sezonunda mücadele etti. O dönem AZ Alkmaar karşısında elenen takım, 2016-17 sezonunda Rijeka ile eşleşip tur atlamayı başardı. Başakşehir, 2019-20 sezonunda Roma karşısında 4-0’lık mağlubiyet ile en farklı yenilgisini yaşadı. 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Avantajlı bir konumda olan RAMS Başakşehir, Heidenheim karşısından alacağı sonuçla Avrupa arenalarında daha da ivme kazanmayı hedefliyor.