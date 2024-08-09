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Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açıldı

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışı, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:29
Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açıldı

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılışı Yapıldı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, yeni Futbol Akademisi tesisleri ve Kupa Meydanı'nın açılışını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Açılışta önemli isimler yer aldı.

Göksel Gümüşdağ'dan Açıklamalar

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, açılışta yaptığı konuşmada; "Bu akademi, Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Genç yeteneklerin yetişmesine olanak tanıyacağız. Modern tesislerimiz ve uzman kadromuzla bu hedefimizi gerçekleştireceğiz" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Genç Oyuncularla İlgili Vurgular

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, genç oyuncu üretmenin önemine dikkat çekerek, "Yabancı oyuncu kuralının tekrar ele alınması gerekiyor. Amatör ligde bile yabancı oyuncu olması kabul edilemez," şeklinde konuştu.

Akademi ve Tesis Özellikleri

330 bin metrekare alan üzerine kurulu akademi tesisinde, 3 adet futbol sahası ve çeşitli sosyal alanlar mevcut. Tesis, 50 futbolcunun konaklayabileceği yatakhane, fitness salonları, büyük yemekhaneler ve geniş bir otopark ile destekleniyor.

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