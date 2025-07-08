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Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir, Avusturya'daki kampında hazırlıklarına devam ediyor. İlk maçı ise yarın oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 22:57
Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir'in Avusturya Kampı Devam Ediyor

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirdiği kampın ikinci gününü tamamladı.

İkinci Gündeki Antrenman Detayları

Seefeld Spor Arena'da, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenmanın ikinci kısmı, topla ısınma hareketleriyle başladı. Taktik organizasyonların ardından idman, koşu çalışmalarıyla sona erdi.

Hazırlık Maçları ve Gelecek Planları

Başakşehir, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek. İstanbul temsilcisi, ilk hazırlık maçında yarın Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi Eintracht Braunschweig ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka, Jenbach Stadı'nda, TSİ 17.30'da başlayacak.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. RAMS Başakşehir takımı oyuncusu Volkan Babacan, antrenmanda yer aldı.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı...

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdürdü. RAMS Başakşehir takımı oyuncusu Volkan Babacan, antrenmanda yer aldı.

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