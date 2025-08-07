DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"

Başakşehir, Viking'i 3-1 yenerek avantaj sağladı. Teknik direktör Atan, cesaretin galibiyetteki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:24
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"

Başakşehir'den Cesaret Dolu Galibiyet

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de, teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyetin ana sebebinin cesaretli oyunları olduğunu ifade etti.

İlk Yarıda Yaşananlar

Maç sonrası AA muhabirine konuşan Atan, iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen erken bir golle geri düştüklerini belirtirken, "Viking'in öne geçmesiyle birlikte daha iştahlı oynamaya başladığını" vurguladı. Tevensi, bu kadar zorlu bir atmosferde, özellikle sentetik sahada oynamanın zorluklarını da dile getirdi.

Gerilime Rağmen Dayanıklılık

Atan, "İlk yarıda Brnic ve Da Costa ile yüzde 100 gol pozisyonlarımız vardı. Ba'nın çizgiden çıkardığı top, bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda da kötü başladık, ancak duran topları iyi savunduk. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte takım olarak müthiş bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

Hedefe Giden Yol

Atan, "Bugünün kilit kelimesi cesaretti. Hata yaptıktan sonra oynamak için cesaret bulmak çok önemli. Skoru aldıktan sonra mücadelemizi artırdık. Zor bir maç bizi bekliyor ama avantaj yakaladık. Rövanşı doğru oynayarak turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Sarı'nın Durumu

Milli futbolcu Yusuf Sarı'nın hastalığı nedeniyle 17. dakikada oyundan çıktığını belirten Atan, "Yusuf 2 gündür serum alıyordu. Oynamak istedi ama erken müdahale yapmak zorunda kaldık" dedi. Ayrıca, Viking takımının da güçlü olduğunu ve taktiksel anlamda iyi cevap verdiklerini aktardı.

Gelecek Hedefler

UEFA Konferans Ligi'nin bu sezon daha zorlu geçtiğini ifade eden Atan, "Takımların bu turnuvaya olan iştahı fazla. Büyük hedeflerimiz var ama kısa vadede önceliğimiz lig formatına kalmak" şeklinde düşündüğünü belirtti.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile İstanbul Başakşehir takımları, Viking Stadı'nda...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile İstanbul Başakşehir takımları, Viking Stadı'nda karşılaştı. İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avrupa Şampiyonu Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
2
Miami Heat, Toronto Raptors'ı Yenerek Dördüncü Galibiyetini Aldı
3
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"
4
Sivasspor, Luan Campos'u Transfer Etti
5
Tahsin Tam, Çorum FK ile İkinci Şampiyonluğa Odaklandı
6
Galatasaray Gaziantep'e Ulaştı: Süper Lig Sezonu Başlıyor
7
Trabzonspor Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor: Kazeem Olaigbe İlk Antrenmanına Çıktı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi