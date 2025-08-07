Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: "Bugünün Kilit Kelimesi Cesaretti"

Başakşehir'den Cesaret Dolu Galibiyet

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Viking'i deplasmanda 3-1 mağlup eden İstanbul Başakşehir'de, teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyetin ana sebebinin cesaretli oyunları olduğunu ifade etti.

İlk Yarıda Yaşananlar

Maç sonrası AA muhabirine konuşan Atan, iyi bir başlangıç yapmalarına rağmen erken bir golle geri düştüklerini belirtirken, "Viking'in öne geçmesiyle birlikte daha iştahlı oynamaya başladığını" vurguladı. Tevensi, bu kadar zorlu bir atmosferde, özellikle sentetik sahada oynamanın zorluklarını da dile getirdi.

Gerilime Rağmen Dayanıklılık

Atan, "İlk yarıda Brnic ve Da Costa ile yüzde 100 gol pozisyonlarımız vardı. Ba'nın çizgiden çıkardığı top, bizi oyunda tuttu. İkinci yarıda da kötü başladık, ancak duran topları iyi savunduk. Oyuncu değişiklikleriyle birlikte takım olarak müthiş bir mücadele ortaya koyduk" dedi.

Hedefe Giden Yol

Atan, "Bugünün kilit kelimesi cesaretti. Hata yaptıktan sonra oynamak için cesaret bulmak çok önemli. Skoru aldıktan sonra mücadelemizi artırdık. Zor bir maç bizi bekliyor ama avantaj yakaladık. Rövanşı doğru oynayarak turu geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yusuf Sarı'nın Durumu

Milli futbolcu Yusuf Sarı'nın hastalığı nedeniyle 17. dakikada oyundan çıktığını belirten Atan, "Yusuf 2 gündür serum alıyordu. Oynamak istedi ama erken müdahale yapmak zorunda kaldık" dedi. Ayrıca, Viking takımının da güçlü olduğunu ve taktiksel anlamda iyi cevap verdiklerini aktardı.

Gelecek Hedefler

UEFA Konferans Ligi'nin bu sezon daha zorlu geçtiğini ifade eden Atan, "Takımların bu turnuvaya olan iştahı fazla. Büyük hedeflerimiz var ama kısa vadede önceliğimiz lig formatına kalmak" şeklinde düşündüğünü belirtti.

