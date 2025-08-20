DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,76 -0,13%
ALTIN
4.396,65 -0,66%
BITCOIN
4.662.280,18 -0,41%

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off'unda Universitatea Craiova Maçına Hazır

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında yarın sahasında Universitatea Craiova ile karşılaşacak; hazırlıklar tamamlandı, Kemen ve Ömer Ali sakat.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:59
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off'unda Universitatea Craiova Maçına Hazır

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off'unda Universitatea Craiova Maçına Hazır

Hazırlıklar tamamlandı

İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi ve idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off'unda Kritik Randevu
2
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma
3
Panathinaikos-Samsunspor: Reis'ten 'zevk alıp güzel netice' mesajı
4
Özbelsan Sivasspor, Amed Sportif Faaliyetler Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
5
UEFA Konferans Ligi: Zeidler'den Beşiktaş için 'Korkmuyoruz'
6
Ahmet Yağan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda Bronz Madalya
7
Başakşehir - Universitatea Craiova: Radoi "Başakşehir iki maçın favorisi"

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek