Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off'unda Universitatea Craiova Maçına Hazır

Hazırlıklar tamamlandı

İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi ve idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmalar yapıldığı bildirildi. Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.