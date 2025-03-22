Başar Önal, Sakatlığı Nedeniyle Ümit Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Başar Önal, sakatlığı nedeniyle Belarus maçı kadrosundan çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:27
Başar Önal, Sakatlığı Nedeniyle Ümit Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Ümit Milli Futbol Takımı'nda hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Başar Önal, sakatlık sorunları sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

TFF açıklamasında, "Ümit Milli Takımımızın Belarus ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan Başar Önal, sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. NEC Nijmegen forması giyen Başar, Kosova maçında yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu maçta yer alamayacak" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Milliler, eylül ayında başlayacak olan 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında, 25 Mart Salı günü İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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