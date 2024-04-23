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Başkent'te gol sesi çıkmadı: Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Beşiktaş berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. İki takımın da gol bulamadığı maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 23:10
Başkent'te gol sesi çıkmadı: Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Beşiktaş berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk maçında Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kalarak sahadan ayrıldı. Ankaragücü'nün ev sahipliğinde oynanan mücadelede her iki takım da gol bulmakta başarısız oldu. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca, turun kaderi rövanş maçına bırakıldı.

İlk yarıda Ankaragücü, Ali Sowe'un kaydettiği golle öne geçti ancak VAR incelemesi sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İkinci yarıda da her iki takımın gol çabaları sonuçsuz kaldı ve maçta gol olmadı.

beşiktaş

Öne çıkan anlardan biri, Beşiktaş'ın 39. dakikada direğe takılan şutuydu. Ankaragücü kalecisi Bahadır'ın direğe çarpan topu kurtarmasıyla skor değişmedi.

Maçın sonunda en az 5 dakika uzatma verilirken, Ankaragücü'nün sakatlık geçiren oyuncusu Morutan'ın yerine oyuna Tasos'un girmesi dikkat çekti.

İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ise 7 Mayıs'ta oynanacak. Her iki takım da rövanş maçında finale yükselmek için mücadele edecek.

Ankaragücü ve Beşiktaş'ın ilk 11'leri şu şekildeydi:

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Alexis Flips, Tolga Ciğerci, Efkan, Morutan (Tasos), Bassogog, Ali Sowe

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Umut, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

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