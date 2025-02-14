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Basketbol Haftası: Süper Lig Maçları Programı Açıklandı

Bu hafta ING Kadınlar ve Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu maçlar oynanacak. Program detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 09:16
Basketbol Haftası: Süper Lig Maçları Programı Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Süper Ligi Haftası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları nedeniyle ara verirken, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde müthiş bir heyecan yaşanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre, liglerde bu haftanın programı şu şekilde:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
16.00 OGM Ormanspor - Çimsa ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

16 Şubat Pazar:
15.00 İlkem Yapı Tarsusspor - Nesibe Aydın (Servet Tazegül)
16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol - Bodrum Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)

17 Şubat Pazartesi:
18.00 BOTAŞ - Emlak Konut (TOBB ETÜ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:
13.00 Pizzabulls Co Basket - Gaziantep Basketbol (Küçükçekmece Halkalı)
15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel - Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)
17.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul - iLab Basketbol (TOBB ETÜ)
19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor - OGM Ormanspor (Kurtdereli)

16 Şubat Pazar:
13.00 Kapaklıspor - İstanbul Ankaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.00 Trabzonspor - Carpartner TED Ankara Kolejliler (Hayri Gür)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor - Bandırma Bordo Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
19.00 Haremspor - Finalspor (Beylikdüzü)

17 Şubat Pazartesi:
18.00 Çağdaş Bodrumspor - Esenler Erokspor (Bodrum)

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