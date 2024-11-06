DOLAR
34,19 0,25%
EURO
36,73 2,11%
ALTIN
2.927,04 3,09%
BITCOIN
2.582.636,27 -8,75%

Basketbol Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket'ten Üzücü Mağlubiyet

Manisa Basket, Yunan ekibi Peristeri Domino's'a 90-78 yenildi, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:29
Basketbol Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket'ten Üzücü Mağlubiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Mağlubiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Manisa Basket, Yunanistan'ın Peristeri Domino's takımına 90-78 mağlup oldu.

Maçın Gelişimi

Peristeri'deki karşılaşmaya kötü başlayan Manisa Basket, ilk çeyreği 28-15 geride tamamladı. Devre arasında ise skor 45-39'du ve Manisa Basket hala geride kalıyordu.

Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan ekip, son çeyreğe 67-53 geride girdi. Sonucun ardından Manisa Basket, gruptaki ilk mağlubiyetini alarak, Peristeri Domino's ise ilk galibiyetini elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt
2
Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti
3
Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor
4
Beşiktaş'a Yenik Düşen Malmö'den Teknik Direktör Rydström Açıklamalarda Bulundu
5
RAMS Başakşehir Kopenhag Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Aliağa Petkimspor, Unicaja'ya Farkla Yenildi
7
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?