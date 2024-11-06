Basketbol Şampiyonlar Ligi: Manisa Basket'ten Üzücü Mağlubiyet

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Mağlubiyet
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Manisa Basket, Yunanistan'ın Peristeri Domino's takımına 90-78 mağlup oldu.
Maçın Gelişimi
Peristeri'deki karşılaşmaya kötü başlayan Manisa Basket, ilk çeyreği 28-15 geride tamamladı. Devre arasında ise skor 45-39'du ve Manisa Basket hala geride kalıyordu.
Üçüncü çeyrekte farkın açılmasına engel olamayan ekip, son çeyreğe 67-53 geride girdi. Sonucun ardından Manisa Basket, gruptaki ilk mağlubiyetini alarak, Peristeri Domino's ise ilk galibiyetini elde etti.