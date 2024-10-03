Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk Takımlarının Başlangıcı

Türk Takımları Başarıyla Sezona Girdi

2024-2025 Basketbol Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk haftasında, Türk takımları arasında Aliağa Petkimspor, Galatasaray ve Manisa Basketbol galibiyetlerle sahadan ayrıldı. Ancak Karşıyaka, haftayı mağlubiyetle kapattı.

İlk Hafta Sonuçları

B Grubu'nda yer alan Aliağa Petkimspor, Polonya ekibi King Szczecin'i 85-70 yenerek dikkat çekti. D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Alman temsilcisi RASTA Vechta'yı 103-91 gibi etkileyici bir skorla geçmeyi başardı. H Grubu'ndaki Manisa Basket ise İspanyol takımı UCAM Murcia'yı 103-97 mağlup etti. C Grubu'ndaki Karşıyaka, evinde ağırladığı İspanyol La Laguna Tenerife'ye 87-76 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Averaj Durumu

Bu sonuçlarla birlikte, Aliağa Petkimspor ve Galatasaray, gruplarını averajla lider tamamladı. Manisa Basket ikinci, Karşıyaka ise üçüncü sırada yer aldı.

Gelecek Maçlar

Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 8 Ekim Salı günü Çek takımı ERA Nymburk'u konuk edecek. Aliağa Petkimspor ise 9 Ekim Çarşamba günü Belçika'nın Filou Oostende takımını ağırlayacak. Manisa Basket, 9 Ekim Çarşamba günü Sırbistan'da FMP ile karşılaşacakken, Karşıyaka 15 Ekim Salı günü Fransız Saint-Quentin ile İzmir'de mücadele edecek.