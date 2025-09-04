Alanyaspor, Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Rangers'tan transfer: İmza töreninde neler konuşuldu

Corendon Alanyaspor, İskoçya Ligi takımlarından Rangers'ta forma giyen 26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada Hagi'nin çok yönlü bir oyuncu olduğunu belirterek, "Hagi, her iki kanatta da değişik bölgelerde oynayan bir futbolcu. İnanıyorum ki kulübümüze çok katkı sağlayacak." dedi.

Çavuşoğlu, Hagi'nin aynı zamanda Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük efsanelerden Gheorghe Hagi'nin oğlu olduğunu hatırlatarak, "Hem kulübümüze hem Hagi'ye hayırlı olsun diyorum, ailemize hoş geldin. Kazasız belasız, iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ianis Hagi ise doğduğu Türkiye'ye dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendime çok güveniyorum. Bir an önce takıma katılıp maçlarda oynamak için sabırsızlanıyorum. Herkesin beni ne kadar istediğini, ne kadar sevdiğini başından beri çok iyi hissettim." dedi.

Hagi, Türkiye ligini "dünyadaki en zor liglerden biri" olarak nitelendirip, "Çok kaliteli takımlar var. Çok para harcayan, çok tutkulu futbol takımları var. Benim için de gereken her şey var bu ligde. Bu kulübü, ailemi, ismimizi temsil etmek açısından üzerimde büyük sorumluluk var. Beklentilerin büyük olduğunun farkındayım." şeklinde konuştu.

Taraftarlara seslenen Hagi, "Motivasyonu, hırsı çok yüksek bir insanım. Futbolu çok seviyorum ve ne zaman sahada olursam olayım yüzde 100'ümü vereceğimden emin olabilirler." dedi. Konuşmaların ardından Hagi sözleşmeye imza attı.

İmza törenine Gheorghe Hagi de katıldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu, baba Hagi'ye üzerinde ismi yazılı Alanyaspor forması hediye etti.

