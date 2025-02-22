Batman Engelliler Spor Kulübü'nün Hedefi: Süper Lig

Batman Engelliler Spor Kulübü Süper Lig İçin Hazırlanıyor

Batman Engelliler Spor Kulübü, Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda 12 maçta 8 galibiyet elde ederek play-off'a katılmayı garantiledi ve şimdi hedef Süper Lig. Kulüp Başkanı Nasreddin Kaya, takımın 2006 yılında kurulduğunu ve 2018-2019 sezonunda 1. Lig'e yükseldiğini belirtti.

Altı Yıldır 1. Lig'de Mücadele Ediyorlar

Altı yıldır 1. Lig'de mücadele eden Batman ekibi, bu sezon B Grubu'nda ilk dörtte yer alarak play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Engelli basketbolcular, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

"Batman'ı En İyi Şekilde Temsil Etmek İstiyoruz"

Kaya, takımdaki sporcuların farklı meslek gruplarından oluştuğunu ifade ederek, "Geçtiğimiz sezon yarı finalde elendik. Bu yıl da hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Batman'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

Antrenör Abdullah Bayram: "O Sene Bu Sene İnşallah"

Takım Antrenörü Abdullah Bayram, play-off maçlarına hazırlık yaptıklarını aktarırken, yoğun bir çalışma programı uyguladıklarının altını çizdi. "İnşallah yolun sonu Süper Lig olacak. O sene bu sene inşallah diyoruz. O kupayı Batman'a getireceğiz." şeklinde konuştu.

Takım Kaptanı Mehmet Özhan ve Takım Üyeleri Hedefleri Paylaştı

Takım kaptanı Mehmet Özhan, 17 yıldır basketbol oynadığını ve play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özhan, "Play-off'larda başarılı olduğumuz takdirde Süper Lig'e yükseleceğiz. Hazırlıklarımız o yönde devam etmektedir." dedi.

Makine mühendisi ve takım oyuncusu Yakup Kaplan ise yaklaşık bir yıldır basketbol oynadığını söyleyerek, Süper Lig hedeflerine odaklandıklarını ifade etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda ilk dörde girerek play-off'a katılmayı garantileyen Batman Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e odaklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmek isteyen engelli basketbolcular, hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışıyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig B Grubu'nda ilk dörde girerek play-off'a katılmayı garantileyen Batman Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e odaklandı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmek isteyen engelli basketbolcular, hedeflerine ulaşmak için yoğun çalışıyor.