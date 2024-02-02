Batuhan Karadeniz'e büyük şok: 4.5 yıl hapsi isteniyor

Beşiktaş altyapısından yetişen ve Türkiye'de birçok futbol kulübünde forma giyen eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in hukuki sorunları devam ediyor. Karadeniz'e eski sevgilisi ve sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'nun otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla 4.5 yıl hapis cezası isteniyor. İşte detaylar...





BATUHAN KARADENİZ'İN HUKUKİ SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Aleyna Eroğlu, olayı sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla gündeme taşımış ve eski sevgilisi Batuhan Karadeniz'in kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Eroğlu'nun şikayeti üzerine düzenlenen iddianame sonucunda Karadeniz'e 4.5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Olay, Aleyna Eroğlu'nun 2 yıl süren ilişkilerinin ardından ayrıldıkları dönemde, yaklaşık 300 bin TL'lik borcunun ödenmemesi ve ulaşılamaması üzerine ortaya çıktı. Eroğlu'nun ifadesine göre, paralarını almak için eski sevgilisini bulmaya çalıştığı sırada, Batuhan Karadeniz 21 Mart'ta sosyal medyadan canlı yayın yapmış, bu sırada Eroğlu, otelde bulunan Karadeniz'in yanına giderek paralarını talep etmişti.





Eroğlu'nun ifadesine göre, bu buluşma sırasında Karadeniz tarafından şiddete uğradığı iddia edildi. Şiddet olayı sonrasında Aleyna Eroğlu, polise başvurarak şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine hazırlanan iddianamede, Batuhan Karadeniz'in 4.5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

Bu durum, bir zamanlar futbol sahalarında adını duyurmuş olan Batuhan Karadeniz'in hukuki problemlerle karşı karşıya olduğunu ve eski ilişkisinden kaynaklı olarak hapis cezası istenmesinin gündemde olduğunu gösteriyor. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar ve iddianame detayları, olayın kamuoyunda geniş bir yankı bulmasına neden olmuştur.

Eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz'in, sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu'na yönelik şiddet iddialarına dair gelişmeler, hukuki bir sürecin başladığını gösteriyor. Karadeniz'e ait iddianame, çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden Aleyna Eroğlu'na yönelik hakaret içerikli mesajlar ve tehditler içerdiğini ortaya koydu. İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporu da yer almakta; rapora göre Eroğlu'nun yaralarının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek düzeyde olduğu ifade ediliyor.



Dosyada yer alan deliller arasında kamera kayıtları da bulunuyor. İddianamede, tarafların uzlaştırma sürecine yönlendirildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. Batuhan Karadeniz hakkında 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından dava açılmış olup, 1 yıl 2 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bu gelişmeler, Batuhan Karadeniz'in hukuki sorunlarına dair resmi bir dava sürecinin başlamış olduğunu göstermektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan küfürlü ve tehdit içerikli iletilerle başlayan olay, daha sonra Aleyna Eroğlu'nun polise başvurması ve Adli Tıp Kurumu raporuyla somut bir hukuki sürece dönüşmüştür. Bu durum, toplumsal hassasiyet yaratan bir konu olup, hukuk sistemince çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Dava sürecinin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak deliller ve tanıklıklar, olayın çözümüne önemli katkılar sağlayabilir.