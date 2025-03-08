Bayern Münih, Bochum'a Şok Yenilgi: 3-2

Bayern Münih, 2-0 önde olduğu maçı Bochum karşısında 3-2 kaybederek büyük bir sürprize imza attı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:54
Bayern Münih, Bochum'a Şok Yenilgi: 3-2

Bundesliga'da Şok Sonuçlar

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 25. haftasında lider Bayern Münih, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Bochum'a 3-2 yenilerek büyük bir sürprize imza attı.

Maçın İlk Yarısı

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın başında, Portekizli defans oyuncusu Raphael Guerreiro, 14. ve 28. dakikalarda attığı iki golle Bayern Münih'i 2-0 öne taşıdı. Ancak bu avantajı koruyamayan Bavyera ekibi, Hırvat savunmacı Jakov Medic'in 31. dakikada kaydettiği golle Bochum'un skoru 2-1'e getirmesine engel olamadı. Ayrıca, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Joao Palhinha 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci Yarıda Gelişmeler

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren konuk takım Bochum, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ile eşitliği sağladı. Devamında Matus Bero'nun 71. dakikada attığı golle 2-3 öne geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın en dikkat çekici anlarından biri, Serge Gnabry'nin 22. dakikada ev sahibi ekip adına kullandığı penaltıyı kaçırmasıydı.

Sonuçlar ve Puan Durumu

Bayern Münih, bu yenilgiye rağmen 61 puanla ligdeki zirvedeki yerini korudu. Düşme potasında mücadele veren Bochum ise puanını 20'ye çıkararak 16. sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen de Kaybetti

Bundesliga'daki bir diğer maçta, Bayer Leverkusen, BayArena'da konuk ettiği Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu. Maçın başında, 7. dakikada Romano Schmid'in attığı golle öne geçen Werder Bremen, aradığı beraberlik golünü bulamayan Xabi Alonso'nun öğrencilerine karşı üstünlüğünü koruyarak sahadan galip ayrıldı. Bayer Leverkusen, bu mağlubiyetle birlikte 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti ve 53 puanda kaldı. Öte yandan, puanını 33'e yükselten Werder Bremen 12. sırada bulunuyor.

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