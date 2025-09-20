Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick'iyle Hoffenheim'ı 4-1 yendi

Bundesliga 4. hafta maç özeti

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti.

PreZero Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekipte gol perdesini 44. dakikada Harry Kane açtı. Kane, maçın ikinci yarısında ise 48. ve 77. dakikalarda kullandığı iki penaltıyı da gole çevirerek maçta hat-trick yaptı ve takımını ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamaya taşıdı.

Hoffenheim, 82. dakikada Vladimir Coufal ile farkı azalttı ancak maçın son anlarında 90+9. dakikada Serge Gnabry'nin golü Bayern Münih'e skoru belirleyen 4-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla lider Bayern Münih, 12 puanla namağlup olarak yoluna devam ederken; Hoffenheim ise 6 puanla 9. sırada yer alıyor.