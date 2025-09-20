Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick'iyle Hoffenheim'ı 4-1 yendi

Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick'iyle Hoffenheim'ı 4-1 mağlup etti; Bayern namağlup liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:26
Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick'iyle Hoffenheim'ı 4-1 yendi

Bayern Münih, Harry Kane'nin hat-trick'iyle Hoffenheim'ı 4-1 yendi

Bundesliga 4. hafta maç özeti

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 4. hafta karşılaşmasında Hoffenheim4-1 mağlup etti.

PreZero Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekipte gol perdesini 44. dakikada Harry Kane açtı. Kane, maçın ikinci yarısında ise 48. ve 77. dakikalarda kullandığı iki penaltıyı da gole çevirerek maçta hat-trick yaptı ve takımını ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamaya taşıdı.

Hoffenheim, 82. dakikada Vladimir Coufal ile farkı azalttı ancak maçın son anlarında 90+9. dakikada Serge Gnabry'nin golü Bayern Münih'e skoru belirleyen 4-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla lider Bayern Münih, 12 puanla namağlup olarak yoluna devam ederken; Hoffenheim ise 6 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Genel Kurulu: 11, 12, 13. Maddeler Oy Çokluğuyla Reddedildi
2
Hesap.com Antalyaspor 1-1 Zecorner Kayserispor | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
3
Trabzonspor 1-1 Gaziantep FK | Trendyol Süper Lig 6. Hafta
4
Manchester United 2-1 Chelsea: Old Trafford'da İki Kırmızı Kartlı Zafer
5
Adana Demirspor 0-3 Erzurumspor FK | Koçak'tan umut, Özbalta'dan taraftara çağrı
6
Milli Para Judocular Gürcistan'da 10 Madalya İle 3. Sırada
7
Kayseri'de Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Kaykay Yarışması Düzenlendi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü