Bayern Münih'te dengeler değişiyor: Bavyera ekibi kararını verdi

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih bu sezon şampiyonluk yarışında Bayer Leverkusen'in gerisine düştü. Son üç resmi maçını kaybeden Bayern, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da Lazio'ya deplasmanda 1-0 yenilerek taraftarlarını üzdü. Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel bu kötü performanstan sorumlu tutuldu ve ağır eleştirilere maruz kaldı. Bu kötü gidişatın ardından kulüp de Tuchel ile ilgili bir karar aldı.





Bochum'da Şok

Pazar akşamı Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. turunda Bochum deplasmanına konuk oldu. Sacha Boer sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Thomas Tuchel'in öğrencileri maçın başında Musiala'nın 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Bayern ilk yarı bitmeden 38. ve 44. dakikalarda iki gol buldu ve soyunma odasına 2-1 geride gitti. İkinci yarıda Upamecano 77. dakikada oyundan atıldı ve Bochum 78. dakikada durumu 3-1 yaptı ancak Harry Kane'in 87. dakikada attığı gol Bayern'e Bochum'dan bir puan almaya yetmedi.





Kimmich Krizi

Bochum'a karşı oynanan maçın sonunda Bayern Münih çalkantı içindeydi. Alman BILD gazetesinde yer alan bir habere göre, son düdüğün ardından oyuncular önce deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti. 63. dakikada kötü bir ruh hali içinde sahayı terk eden ve Zaragoza tarafından değiştirilen Joshua Kimmich öfkeliydi.





Neuer Araya Girdi

29 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu soyunma odasına giderken tünelde Thomas Tuchel'in yardımcısı Zsolt Löw ile tartıştı. Kimmich soyunma odası merdivenlerinde Löw'e arkasından öfkeyle bağırırken görüntülendi ve BILD, Kimmich'in bu noktada Löw'e küfrettiğini bildirdi. Kimmich daha sonra hızla merdivenlerden indi. İkilinin içeride birbirlerinin üzerine yürümüş olabileceği belirtilirken, Bayern Münih kalecisi Neuer'in araya girdiği bildirildi.





Takımda Ayrılık Rüzgarı

Bayern Münih, tüm bu kötü davranışların ve karışıklığın ardından yollarını ayırmaya karar verdi. Alman devi, sezon sonunda teknik direktör Thomas Tuchel ile yollarını ayıracağını resmen açıkladı.2023 Mart ayında göreve gelen Tuchel, geçtiğimiz sezonu Bayern Münih'te şampiyon olarak tamamlamıştı. Bayern Münih'in teknik direktör adayları arasında Zinedine Zidane ve Antonio Conte de bulunuyor.

Beklenen Açıklama Yapıldı

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'FC Bayern Münih ve Thomas Tuchel 30 Haziran 2025 tarihinde planlanan işbirliklerini 30 Haziran 2024 tarihinde sona erdirme kararı almışlardır. Bu karar CEO Jan-Christian Dreesen ve Thomas Tuchel arasındaki dostane görüşmelerin sonucudur."





Tuchel'in İlk Açıklaması

Thomas Tuchel ayrılığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sezon sonunda işbirliğimizi sona erdirme konusunda anlaştık. O zamana kadar elbette ben ve antrenör ekibim maksimum başarıya ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." FC Bayern CEO'su Jan-Christian Dressen ise şunları söyledi: "Hedefimiz 2024/25 sezonu için yeni bir antrenörle yeniden yapılanmak yapılması gerekiyor. O zamana kadar kulüplerimizin her biri Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da mümkün olan en üst seviyeye ulaşmak için çaba gösterecektir. Özellikle Roma'daki ilk ayağında 1-0 kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi'nde, Allianz Arena'daki ikinci ayakta çeyrek finale çıkacağımıza eminim." Allianz Arena tıklım tıklım dolacak.