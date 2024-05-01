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Bayern Münih ve Real Madrid arasında heyecan dolu beraberlik: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 sonuçlandı!

Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki çekişmeli mücadele, karşılıklı atılan gollerle berabere sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 01.05.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 00:21
Bayern Münih ve Real Madrid arasında heyecan dolu beraberlik: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-2 sonuçlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin nefes kesen yarı final ilk maçında Bayern Münih evinde Real Madrid'i ağırladı. Allianz Arena'da gerçekleşen mücadele, futbol tutkunlarını adeta ekrana kilitledi. Heyecan dolu 90 dakika boyunca sahne alan goller, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Maçta toplamda 2 penaltı kararı verilirken, ev sahibi ekip Bayern Münih'in gollerini 53. dakikada Sane ve 57. dakikada penaltıdan Kane kaydetti. Real Madrid ise 24. dakikada ve 83. dakikada penaltıdan Vinicius Jr. ile fileleri havalandırdı, skoru dengeledi.

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, maça yedek kulübesinden başladı ancak forma şansı bulamadı. Bayern Münih cephesinde ise eski Galatasaray oyuncusu Sacha Boey'in sakatlığı nedeniyle sahada yer alamadığı gözlemlendi. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae ise 11'de görev alarak 90 dakika boyunca takımına katkı sağladı.

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