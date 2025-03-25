Bedirhan Nas: Türkiye Dart Şampiyonu, Milli Forma Hedefliyor

13 yaşındaki Bedirhan Nas, dart sporunda ulaştığı başarılarla milli forma hedefini sürdürerek, Avrupa Şampiyonası'na odaklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:23
Bedirhan Nas: Türkiye Dart Şampiyonu, Milli Forma Hedefliyor

Bedirhan Nas: Dartta Milli Forma Hedefi

Elazığ'da yaşayan ve öğretmeni tarafından yönlendirilerek dart sporuna başlayan 13 yaşındaki Bedirhan Nas, Türkiye şampiyonu unvanını kazanarak milli forma hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarına hız veriyor.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

TOKİ Fırat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Bedirhan, beden eğitimi öğretmeni Ali Bıyıklı sayesinde bir yıl önce başladığı dart sporunda önemli başarılara imza attı. Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün dart salonunda sürdüren Nas, katıldığı 11 bölgesel turnuvada birincilik elde etti.

Önemli Müsabakalarda Başarılar

30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası'nda "yıldız erkekler" kategorisinde 3. olarak büyük bir başarıya imza atan Bedirhan, 20-23 Şubat'ta tekrar gerçekleştirdiği şampiyonada ise altın madalya kazanmayı başardı.

Milli Forma Hedefi

Büyüyen hedefleriyle dikkat çeken Bedirhan, 14-18 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak son şampiyonada şampiyon olarak milli formayı giymek istiyor. Haftanın 7 günü antrenman yaparak kendisini geliştiren genç yetenek, antrenörü İsmail Demir eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek Hedefleri

Bedirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dart oynamanın kendisini mutlu ettiğini ve bedenini rahatlattığını belirtti. "Bir yıl içinde katıldığım bütün yarışmalarda derece elde ettim. Günde 3-4 saat çalışıyorum. Türkiye sıralamasında üçüncü sıradayım. Hedefim milli takıma girmek ve Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile dönmek," ifadelerini kullandı.

Aile Desteği ve Sosyal Hayat

Bu spor sayesinde derslerindeki başarısının arttığını vurgulayan Bedirhan, "Sosyalleştim, arkadaş sayım arttı. Ailem ve hocam sayesinde daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum," dedi.

Başarıya Giden Yol

Antrenörü İsmail Demir, Bedirhan'ın kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Bu da onu başarıya taşıyor. Bedirhan, her maçı ciddiye alıyor ve bu tutumu bizi gururlandırıyor," dedi.

Elazığ'da yaşayan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğuna...

Elazığ'da yaşayan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Bedirhan Nas, milli forma giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da yaşayan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğuna...

Elazığ'da yaşayan ve öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı dart sporunda Türkiye şampiyonluğuna ulaşan 13 yaşındaki Bedirhan Nas, milli forma giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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